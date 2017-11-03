〈中部〉市區設民宿 投縣業者憂淪日租套房

2017-11-03

觀光處：區隔市場 餅做大

〔記者陳鳳麗、張協昇／南投報導〕針對中央擬修正「民宿管理辦法 」，放寬民宿房間數與設置區域，南投縣府觀光處長王源鍾及南投縣民宿觀光協會副總幹事林宏哲，都對放寬房間數量樂觀其成，至於都市計畫區設置民宿，林宏哲擔憂會淪為日租套房經營模式，較難管理，王源鍾則認為，管理不成問題，且區隔市場，把餅做大更好。

林宏哲表示，一般民宿房間數五間是近廿年前參考日本民宿辦法訂定，不合時宜和台灣實際需求，且民宿只有假日才有較多的遊客投宿，五間根本無法賺錢，放寬間數對業者才有幫助。

惟林宏哲擔心，都市計畫區內放寬設民宿，變成日租套房經營模式，管理較困難，且南投縣的民宿多設在無法設旅館飯店的鄉間，若放寬市區設民宿，就少了住民宿的感覺。

王源鍾則表示，民宿房間數由五間放寬至八間，才能有效提升民宿業經濟規模，至於都市計畫區內設置民宿，可讓一些有特色的老舊建物經營民宿，許多旅客就喜歡這種老建築改裝成的民宿，因旅客品味不同，市場會自然區隔開來，不會影響原有的民宿生意，管理也不成問題。

王源鍾指出，南投是觀光大縣，目前民宿有七百多家，居全國第四位，站在促進觀光產業發展立場，「民宿管理辦法」等相關法令，應在營造「友善安全」環境的基本原則下與時俱進，南投縣最近修正「 民宿輔導管理自治條例」，將民宿基地範圍內一定面積與樓層以下的自用違建排除在民宿審查範圍，讓部份未能取得民宿登記證業者能合法， 也是此用意。