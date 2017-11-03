〈中部〉民宿管理將鬆綁 彰市、員林蓄勢待發

2017-11-03

都市計畫區開放經營民宿

〔記者劉曉欣／彰化報導〕中央計畫鬆綁民宿管理辦法，讓一般民宿房間數由五間提高到八間，可設置區域也放寬到都市計畫區，以彰化縣來說，未來在彰化市、員林市都市計畫區內也可開放經營民宿，彰化縣政府城市暨觀光發展處長馬英傑強調，目前全縣旅宿數量仍有很大成長空間，樂見法令鬆綁，未來也會配合大型活動，推出旅宿優惠配套措施。

馬英傑認為，全縣目前民宿登記只有三十九家，房間數為一五一房，旅館登記家數為六十八家，合法民宿與旅館提供房間共約為二千二百房，以往聯合稽核的缺失，大多是未辦理登記，或是未經許可擴大營運，法令鬆綁讓業者經營更有彈性的。

縣府：結合活動推多日遊

馬英傑強調，以每年報名「秒殺」的田中馬拉松來說，因為住宿量不足，許多人都是參加今年賽事，就提前報名明年的住宿，今年彰化縣有「馬拉松月」，就推出旅宿優惠辦法，當旅宿數量充足，未來在行銷觀光，就可同時推出二日遊或是三日遊，真正建立彰化的觀光旅宿產業規模。

彰化縣民宿協會理事長許書基表示，民宿法令鬆綁，等於全縣各地都可以設立民宿，預估民宿數量將會爆增，因為民宿大多是自由行或是背包客，交通便利是一大誘因，彰化市、員林市都有火車站、客運站，轉搭高鐵也很方便，這些先天的交通優勢，肯定是來自海內外遊客自由行的首選。

許書基強調，鹿港是彰化縣的觀光重鎮，以往許多自由行遊客，都是到鹿港一日遊後，選擇在台中住宿，鹿港可以合法經營民宿後，不少遊客留在鹿港住一晚，這就代表彰化有民宿經營的空間。

彰化市餐飲業者謝佳吟表示，「如果早一點鬆綁就更好了！」她一直都有經營背包客棧的夢想，受限於法令，遲遲無法圓夢，只要法令一鬆綁，她將會全力實現自己的夢想。