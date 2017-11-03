〈中部〉雲林復康巴士服務 議員質疑重山輕海

2017-11-03

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林復康巴士服務重山輕海？縣議員蔡孟真質疑海線鄉鎮僅配置六輛復康巴士，山線卻有廿一輛，山海線服務照顧有落差，縣府社會處表示誤會大了！原先復康巴士都集中縣府發車，為平衡山海服務，今年九月下旬才在北港區成立兩個復康巴士分站，未來會視情況增調車輛。

山線9鄉鎮21輛 海線11鄉鎮6輛

蔡孟真說，雲林縣中度肢障人口有七千人，重度肢障近兩千兩百人，雲林海線有十一鄉鎮，但僅在北港媽祖醫院及四湖戶政事務所配備六輛復康巴士，山線有九鄉鎮，卻有廿一輛車提供服務，分配不均衡。

縣府社會處表示，雲林於九十八年開辦復康巴士服務，一開始只有三輛車，經這幾年中央挹注及各界善心人士的捐贈，已達到四十三輛，另還有一台大型復康巴士，但因司機編制不足，目前有廿一輛提供服務，剩餘巴士作為車輛保養時替換及部分身心障礙團體短期借用。

縣府︰增司機 台西、麥寮籌設站

社會處指出，過去所有復康巴士都集中在縣府統一調配派車，服務過程中發現，如服務民眾住在海區，光從斗六發車到四湖或北港就得花四十五分鐘，影響服務效率，所以今年九月已在北港區試辦兩個復康巴士分站，目前各佈建三輛復康巴士，未來視需求增加駐點車數，至於虎尾鎮、土庫鎮等中區鄉鎮民眾需要服務，縣府由斗六統一調派發車。

社會處指出，由於民眾預約服務踴躍，縣府今年再增聘一名接線人員，年底增聘五名復康巴士司機，明年會再增加四名司機，復康巴士將可達到卅六輛；另台西、麥寮等地區如果需成立復康巴士分站，也會複製北港區的經驗比照辦理。