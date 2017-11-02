〈南部〉《台灣通史序》退場 台文館長：更認識台灣歷史

2017-11-02

退場 是連家對社會少見的「貢獻」

〔記者劉婉君／台南報導〕《台灣通史序》將從高中國文課本退場，國立台灣文學館館長廖振富認為，該文被選入教科書四十年，如今被刪，意義重大。長期以來，連橫被國民黨塑造的形象太過正面，他的政治立場卻充滿爭議，經由此次的風波，讓大家更認識台灣的歷史與文學，《台灣通史序》走下「神壇」，是連家對當代台灣社會少見的「貢獻」。

廖振富表示，他對連橫的文學造詣、對台灣的付出給予肯定，但《台灣通史序》是漢人中心史觀，從現代的角度來看尤其明顯，如果以「批判式的閱讀」不見得不好，不應繼續強調片面的訊息，乃至漢人中心觀點的偏見。該文被選入教科書，之前不管時代如何改變，從未動搖，如今將被刪除，是一項創舉，至於說此舉是「去中國化」，則太誇張了。

廖振富指出，一九二○年代，林獻堂、林幼春、蔡惠如都曾投身抗日民族運動，林幼春及蔡惠如被抓入獄時，連橫曾以社友身分寫詩慰問兩人，並將兩人獄中詩詞刊登在他主編的《台灣詩薈》上，似乎藉此表達對他們的支持聲援；不過，約同一時期，連橫也與總督田健治郎保持良好互動。

廖振富說，當代台灣人對過往的歷史無知，是政治長期操控教育的結果。連橫《台灣通史序》數十年來獨佔教科書的寶貴「席位」，林幼春、蔡惠如慷慨激昂的獄中詩詞，與文天祥《正氣歌》相比，毫不遜色，卻不能入選，如果這次透過選文的風波，讓大家更認識台灣的歷史與文學，去除是非不明的無知、混沌，進而改變現狀，也許是連家的「貢獻」。