〈南部〉明年高中特招加1校 高職增11班

2017-11-02

台南女中減少80個名額

〔記者劉婉君／台南報導〕明年高中特色招生班級數核定，參與高中從今年的五校增加為六校，台南女中減少八十個名額，回歸免試錄取，台南一中則改變同分比序方式；高職專業群科維持九校參與，但總開班數增加，府城古蹟美食文化導覽、茶飲文化、門市服務、婚顧攝影、電競等特色班級，不僅呼應一○八新課綱，也是時下社會熱門的產業。

南大附中首度加入

台南區明年參加特招的高中有台南一中、台南女中、家齊高中、台南二中、南科實中及首度加入的南大附中。

台南女中觀察發現，近年來，免試與特招錄取的學生整體差異性並不大，基於鼓勵多元學習，明年特招將減少兩班，等於提高免試錄取的人數，整體招生人數不變，學生可以不用考兩次。

南一中改變同分比序

南一中特招僅考數學，原本同分時比會考標示，由數學比到社會；明年將改變同分比序，先比點數，再比會考各科標示，依序為數學、自然、國、英、社，若仍無法分出高下，將增額錄取。

南二中今年以社會科學特色班參加特招，明年將改為國際資訊科技特色班。校長鄭忠煌表示，特招只考英、數兩科，近年來，學生二年級分組時選擇自然組者居多，比例將近三︰一，因此將特招班級從原來偏社會組改成偏自然組，希望學生可以維持三年同班，使班級經營能有不同的樣態。

高職專業群科部分有家齊高中、長榮女中、台南高商、陽明工商、光華高中、南英商工、北門農工、台南高工及新營高工九校參加，招生科別比去年更多也更多元，且有不少符合時代潮流，總班級數從今年的廿六班增加至卅七班。

長榮女中在時尚造型科之外，明年加入將超玩美曲線、幸福魔髮師、府城古蹟美食文化導覽、茶飲文化特色班；校方表示，在課程設計上配合新課綱凸顯學校特色教學，也考量學生未來的就業。

陽明工商新設電競特色、婚顧攝影、門市服務及應用外語特色班，校長吳榮堂指出，開課考量替學生未來找到比較好的出路，參加特招是希望學生能多一個選擇的機會。