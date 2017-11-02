〈南部〉鳳山鐵路地下化 重劃區牴觸戶向監委陳情

2017-11-02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山鐵路地下化工程，將於明年八月通車，市府地政局推動八十五期重劃區，十多名牴觸戶不滿昨陳情監委，高喊「抗議重劃黑箱、暗槓民宅土地」，提出重劃原屋保留等三大訴求。

不過，地政局強調該案已釋出最大善意，依工程急迫性分成三階段開發，預定今年底將邀土地所有權人，舉辦分配草圖說明會，趕於明年八月通車前完成，未來重劃後緊鄰鳳山火車站、曹公圳，可以預期土地增值潛力無限。

地方爭取鳳山鐵路地下化工程，市府都發局三年前召開公聽會，進行都市計畫通盤檢討，地政局推動八十五期重劃區，進行地上物拆遷補償及工程施工，目前車站西側三十三戶僅剩一戶有異議，東側七十戶已完成查估四十三戶。

十多名牴觸戶組成反重劃自救會，昨於監察委員巡查高雄時，前往鳳山行政中心遞狀陳情，拉白布條抗議，並提出重劃原屋保留、地主配地公開、屋主及租戶聽證協商，三大訴求未完成前，要求市府必須緩拆。

地政局土地開發處長吳宗明表示，車站西側僅一戶有異議，以該戶權益為例，房屋可領取合法拆遷補償費及違章救濟金近六百萬元，加上自拆建物獎勵金二十五％，總計可領取七百五十萬元；原住宅商業區土地重劃配地不低於九成，三十二坪可分配到三十坪供建築使用，重劃後緊鄰鳳山火車站行情看好。