〈南部〉賞花轉型 「情覓橋頭」推文化美食

2017-11-02

情歌音樂賽、闖關拿好禮

〔記者蘇福男／橋頭報導〕橋頭區「花田喜事」賞花活動今年轉型為「情覓橋頭」，推出文化藝術和地方小吃之旅，將於本週六起一連兩週週休假日，在十鼓橋糖文創園區百世新天地熱鬧登場。

橋頭區長陳振坤表示，百年橋頭糖廠為市定古蹟，是台灣第一座現代化製糖工廠，仍保存有歷史價值的巴洛克建築、日式木屋、防空洞、紅磚水塔、黑銅聖觀音像及百年樟樹、相思樹，近幾年隨著十鼓、百世文創等藝術團隊進駐，橋頭糖廠已轉型為休閒、教育、觀光和藝術園區。

此次情覓橋頭活動結合台糖、十鼓擊樂團和百世文創團隊，十一月四日下午五時三十分由十鼓擊樂團演出揭開序幕，「橋糖搖滾情歌音樂賽」五日下午一時三十分至七時初賽，十二日下午四時至七時決賽，十一、十二日下午四時至七時另有「雨豆樹下的音樂會」，吃冰趣味競賽、街頭藝人橋聚一堂、闖關活動拿好禮、DIY互動體驗、深度一日遊行程等。

巷弄小吃 老店好味道

橋頭巷弄美食小吃有口皆碑，橋頭區公所昨特地推薦廖記米糕、黃家肉燥飯、阿婆羹、阿輝伯青草茶、七十年老担仔酥炸大腸、助師傅烘焙坊、橋頭蒸餃、太成肉包、天成潤餅捲、和楓牛奶堂、台糖冰棒和東風新意「牛若麵」，其中不乏六、七十年老店，歡迎各地老饕來嘗鮮，相關活動可上活動官網查詢http://2017ciaotou.kellyimc.com.tw/。