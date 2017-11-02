〈南部〉飛航區辦風箏節 屏縣府︰已協調

2017-11-02

活動場地鄰近屏東機場惹憂

〔記者邱芷柔、李立法／屏東報導〕「二○一七屏東國際風箏節」將在週末登場，開幕前夕卻有網友質疑縣府竟在屏東機場的管制區內放風箏，引發熱議；縣府回應，在籌備階段就與軍方協調並向民航局申請核准，活動不會有飛安及國安疑慮。

縣府體育發展中心主任李達平表示，依照法令，管制區內的飛行物高度不得超過六十公尺，而一般風箏飛行高度約為三十至五十公尺，屬於管制範圍內，且高屏溪河濱公園鄰近南機場，目前屏東空軍基地的飛機進出多使用北機場，活動不至於影響國家安全，但為求謹慎，縣府仍事先申請並與軍方協調。

李達平說，河濱公園屬於飛航管制區範圍，縣府今年在籌辦階段就向民航局提出申請，並與軍方緊密聯繫，軍方同意在活動期間如有相關飛行任務、演練，將利用北機場進行，不會受到風箏節影響。

空軍基地允暫停使用南機場

空軍四三九混合聯隊表示，風箏節活動地點位於該聯隊屏南機場管制區，民航局及該聯隊依「機場四週禁止施放有礙飛航安全物體實施要點」及敦親睦鄰原則，同意在活動期間暫停屏南機場航空器起降作業。

縣府表示，風箏節於四、五日在高屏溪河濱公園及十一日在東港大鵬灣青洲濱海遊憩區登場，今年以「水果共和國」為主題，全縣六所學校美術班師生將共同在三．五公尺的白底風箏上，彩繪屏東最具代表性的蓮霧、鳳梨、芒果、木瓜、香蕉、檸檬等六種水果，開幕當日放飛，將邀請國內外專業風箏團隊進行鬥箏PK賽。