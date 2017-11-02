〈南部〉池上稻田景觀區 擬向觀光業者收費

2017-11-02

鎖定自行車租賃與旅宿業

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣池上鄉伯朗大道、金城武樹帶來龐大觀光商機，鄉內自行車租賃業者隨之蓬勃發展，為維持品質，業者組織自治協會並擬定公約，因缺乏強制力而成效不彰，池上鄉公所有意制訂「池上鄉觀光據點管理自治條例」，以每輛自行車或房間數為收費基準，向自行車租賃、旅宿業者收取稻田文化景觀區的維護費用，而非向遊客收費，恐成為全國各鄉鎮首例，因相關細節尚未明確，在鄉內引發討論。

在伯朗大道、金城武樹爆紅後，引來了觀光人潮，卻衍生旅遊亂象，池上鄉公所先將周邊一百七十五公頃稻田畫為文化景觀區，除農用車輛，其他汽機車禁止進入，自行車租賃業者應運而生，迄今初估近六十家，為求永續經營，在地業者去年成立自治協會，並擬定自制公約，繳交規費以維護環境清潔，並回饋當地農民。

池上鄉長張堯城表示，第一年九成自行車租賃業者如期繳交規費，因無強制力，第二年僅剩三成，連回饋農民都有困難，認為不能只靠鄉公所維護環境，在不向遊客收取費用的原則下，受益的自行車租賃業或旅宿業應有回饋機制，因而制定池上鄉觀光據點管理自治條例，有制度才能更有秩序。

池上鄉公所秘書周正寅指出，是向自行車租賃業或民宿飯店業提供遊客騎乘的「自行車」收費，每輛車以可搭載人數多寡來計算，自行車可乘載一人次一年收費一百五十元，民宿飯店業者以房間數，一房一年收費六百元。

鄉代指規範不夠周延

「只辦過一次公聽會，規範應該要更周延。」池上鄉觀光據點管理自治條例草案日前送交池上鄉民代表會，引發鄉代們的討論與質疑，鄉代會副主席林金樺認為自行車是否全數符合安全規範、旅遊旺季業者從其他地區載幾十輛自行車來支援等相關規定尚不明確，不應倉促訂定自治條例。

不過業者李文源認為業者賺錢應該回饋辛苦耕作的農民，只要將管理及稽查制度訂得更周延，才能讓池上的觀光旅遊永續；張堯城說，相關細節尚在研議，會再與業者、代表會溝通。