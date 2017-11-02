〈南部〉後壁不只無米樂 崑濱伯大推其他社區

2017-11-02

〔記者王涵平／後壁報導〕後壁區公所昨日舉辦「後壁用心、冠軍一牛車」宣傳活動，國策顧問崑濱伯、區長魏文貴表示，後壁除了無米樂社區，其他社區近年來積極社造，獲獎無數，卻較無知名度，邀請大家也能多前往參訪體驗。

魏文貴表示，就任區長三年以來，發現後壁的社區自主性、凝聚力很強，總是自動自發爭取經費發展社區特色，可惜大多數民眾對後壁的印象停留在菁寮老街、土溝農村美術館與國際蘭展等，不知道後壁有許多社區長期耕耘，正在蛻變。

公所昨日邀集社區在頂長社區關懷中心舉行記者會，紀錄片無米樂主角文林伯牽著水牛大老遠從無米樂社區前來共襄盛舉，國策顧問黃崑濱則表示，後壁的社區都很打拚，除南市各區紛紛組隊觀摩，外縣市社區也慕名汲取社造經驗，還有外國政府官員交流自主防災等業務，但社區的努力也要透過媒體宣傳讓大家了解，才能吸引更多人來。

後壁區在社區營造、產業發展、社會福利、永續經營等四大面向展現具體作為，獲得各類獎項堆滿一牛車，魏文貴說，社區今年提案量最多，其中侯伯社區「庄腳所在」榮獲綠社區培力第一名及建築園冶獎，並得到蔡英文總統接見的殊榮、頂長社區獲台南築角第一名、崁頂社區獲台南築角第二名。

此外，針對區內無醫療的聚落，積極爭取佈建三公里內可以看診，由蔡瑞頒醫師巡迴六個里為里民提供醫療服務，希望偏鄉民眾也能獲得妥善照顧。