〈南部〉4千萬打造山上區古堡花園？ 荒蕪一片

2017-11-02

種六千多株玫瑰 結果死光光

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府著手改造山上區苗圃，並與緊鄰原台南水道國定古蹟進行景觀改造，成為山上花園。市議員林全忠昨天於市政總質詢時，質疑市政府跟山上區居民說要把山上苗圃規劃為「歐洲古堡花園」，現在工程進行到第三期、花了四千多萬元，種了六千多株玫瑰，結果玫瑰死光光，現場雜草叢生，苗圃景觀比以前還糟，落差這麼大，錢到底花到哪裡？

農業局長︰天氣太熱 先養草皮

農業局長許漢卿說，因為南部天氣太熱，加上土質不適合，所以長得不好。由於玫瑰花成長不理想，現在先來養草皮，因當地雜草多，得從根部來根除才行，「一個花園不是今天做，明天就好，草皮必須長時間來養護。如果只種草花，未來開幕前做即可。」

林全忠說，農業局在山上區有一座占地十二公頃的苗圃，苗圃內遍植各種花花草草，市府說要參考歐洲古堡式花園來規劃山上苗圃，完工後會帶動地方觀光發展，居民非常期待，市府編列四千多萬元預算，工程將分三期進行，沒想到從二○一四年到現在，他上個月到現場一看，大家都傻眼，為什麼雜草叢生？

林全忠要求市府不要畫歐洲古堡花園的大餅，台中新社花海本來也是苗圃，經過規劃可以變得這麼美，每年吸引好多遊客前去參觀，值得台南市政府學習，鄉親都期待山上花園完工再連結國定古蹟台南水道，未來會是一條很有人氣的觀光景點，希望好好用心規劃，不要讓民眾失望。

市府︰與古蹟景觀改造做整體規劃

市府秘書長吳欣修補充說明，玫瑰花不好種，需要專人照顧，又要有溫室，因此暫時不去處理這部分，而農業局的栽種方式是粗放，數量比較少，但會維持比較久，而草花只是季節性維持不久。未來會與文化局的古蹟景觀改造，一起來整體規劃施作，這樣美感才會一致，預計明年底完成，就會展現花園的風貌。