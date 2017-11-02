〈南部〉輕軌收費 刷悠遊卡須補票

2017-11-02

大多數乘客主動刷卡或購票

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌第一階段昨天開始收費，絕大多數乘客知道要付費、也會主動刷卡或現場購票，少數人忘記帶卡或刷卡，經稽查後現場補票原票價卅元，另有外地民眾刷悠遊卡，嗶了一聲但無法讀取。

高市捷運局與高雄捷運公司，昨也針對收費與稽查機制，安排現場宣導與示範，稽查人員偕同高雄捷運警察執勤前，會先向乘客說明規定，提醒還沒刷卡民眾趕緊刷，接著才會進行稽查，若查到沒刷卡或無票上車，會開立勸導單並請乘客現場補票、支付原票價卅元。

初期以勸導為主 拒補票才罰

捷運局說明，收費初期會以勸導為主，如果勸導後仍拒絕補票，就會開罰原票價五十倍、一千五百元，如果拒絕驗票，可開罰一千五百元到七千五百元，且票價還是要付。

昨天是平常日、乘客較少，跟先前免費試營運的平日情況差不多，絕大多數乘客都知道已開始收費，也多依規定刷卡或買票，還有一對來自瑞典的自由行夫妻買票搭輕軌，誇讚輕軌乾淨、安靜、舒適。

收費首日、稽查員也同步執勤，針對少部分忘刷卡、沒購票乘客，經開立勸導單後現場補票，大部分乘客使用電子票證搭車、享十元優惠價，但其中有外地遊客使用悠遊卡，雖然跟一卡通一樣嗶了一聲，但讀卡機螢幕會顯示無法讀取，依規定仍須補票。

高捷指出，輕軌一階昨開始收費，現場購票卅元，刷電子票證（目前可刷一卡通與遠鑫卡Happy Cash）優惠價十元，每趟次不限站次，首波優惠到明年二月廿八日。

六十五歲以上長輩與身心障礙朋友，若以卅元現場購票搭輕軌，事後可持紙票在高雄捷運服務站申請退款十五元。