〈南部〉東海岸白肉旗魚洄游 未過赤道

2017-11-02

南中國海為重要繁殖點

〔記者張存薇／台東報導〕旗魚是台東重要漁獲，目前已進入白肉旗魚汛期，而水產試驗所東部海洋生物研究中心團隊長期追蹤記錄，發現在東海岸洄游的白肉旗魚在日本、南中國海間洄游，並未如一般所想的越過赤道，且南中國海是重要繁殖點，應該重視並加以保護。

東部海洋生物研究中心副研究員江偉全與研究團隊持續以「鏢旗魚」方式把「上脫型衛星標識器」打入魚體背部，追蹤各種旗魚的洄游路徑，西元二○一一到二○一四年共有九隻俗稱白肉旗魚的立翅旗魚路徑被記錄下來，其中最長達三百六十天。

江偉全指出，早年日本人為了追捕旗魚，而到東海岸的成功鎮建港，因為沒有研究資料，一般以為立翅旗魚從日本往南走，可能會越過赤道，比如黑皮旗魚就曾記錄「亂走」、越過赤道到南半球，澳洲的白肉旗魚也有越過赤道的紀錄，不過九隻白肉旗魚路徑有共通點，春天的路徑均為北到日本、冬天時則往南至南中國海，而這隻紀錄最久的白肉旗魚洄游範圍從日本到南中國海，直線距離達一千兩百公里、未越過赤道。

追蹤近一年 專家促保護海域

江偉全表示，對照屏東東港漁船在南中國海捕獲到許多小旗魚、也曾捕獲懷孕的母旗魚，這也印證了南中國海是白肉旗魚的繁殖重要區域之一，應該重視並加以保護。