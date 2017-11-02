〈南部〉屏東綠鬣蜥氾濫 專家籲積極防制

2017-11-02

縣府兩年抓8百多隻

〔記者邱芷柔／屏東報導〕外來寵物品種綠鬣蜥在台灣幾乎沒有天敵，南台灣的氣候尤其適合牠生長，近年出現繁殖氾濫情形，屏東縣政府農業處統計，兩年來已接獲通報抓了八百多隻綠鬣蜥，學者警告，再不積極控制就來不及了。

縣府農業處長黃國榮表示，綠鬣蜥野外族群擴散主要原因還是民眾棄養，加上溫暖氣候條件、成體天敵少、有繁殖潛力及壽命長等因素，縣府除與中央研議移除及控管措施，也呼籲民眾別再任意棄養。

目前縣內民眾發現綠鬣蜥後，多半打電話請消防隊捕抓，再送往屏科大動物收容中心安置，但屏科大野生動物保育研究所助理教授陳添喜直言，如果持續採被動式靠呼籲民眾捕抓、或評估入菜可行性，對於刻不容緩的綠鬣蜥防治一點幫助都沒有。

抓大隻才能控制繁衍

陳添喜說，有地方政府提出獎勵措施，鼓勵民眾捕抓，也有立委提出將綠鬣蜥入菜，但抓小隻的綠鬣蜥對於控制繁衍數量其實沒有幫助，目前在捕獲後會先施以麻醉再進行焚燒，每公斤的焚燒費用約四十五元，平均每處理一隻成年綠鬣蜥就需要一百八十元，還不包括人力成本，相關人力培訓等費用。

陳添喜表示，綠鬣蜥在中南美洲被當地人當作食物，但台灣被野放的綠鬣蜥多依溪河生長，屏東最多綠鬣蜥出沒的麟洛溪、東港溪，其水質標準及綠鬣蜥是否帶有病菌仍有食用疑慮，建議政府盡快建立管控機制，移除、控制擴散，防止外來種帶來的生態危機。