〈台北都會〉取締烏賊車 北市首日開罰16件

2017-11-02

〔記者周彥妤／台北報導〕秋冬時節，正逢空氣品質不良，為降低車輛排放廢氣衝擊，台北市環保局昨與新北市、基隆市及桃園市聯合稽查，十一月起至十二月止、為期一個月，針對高污染的老舊柴油車及二行程機車，於各聯外道路、橋樑加強攔檢取締，昨首日開罰機車十三件、柴油車三件，總計金額三萬零五百元。

九十七年起，北北基桃展開空污聯合稽查，當時指標污染物為臭氧，稽查時間鎖定天氣較為炎熱的四月至八月，一○四年起，細懸浮微粒（PM2.5）取而代之，成為新指標污染物，改至秋冬空氣品質不佳時稽查。

環保局科長楊梅華說，昨首要取締對象鎖定高污染車輛，包含老舊柴油車及二行程機車，前者排放的廢氣世界衛生組織列為一級致癌物；後者在民眾檢舉烏賊機車比例占九成，稽查方式有攔查攔檢、目測判煙及車牌辨識三種。

環保局昨天稽查地點鎖定福和橋思源街、光復橋下西園路、民權大橋撫遠街、重慶交流道，楊梅華說，截至昨下午五點，首日開罰機車十三件、每件開罰一千五百元，柴油車則開單告發三件，包含兩件開罰三千元、一件五千元；未來稽查地點與頻率將會機動調整。

為落實空污改善，環保局辦理「補助淘汰老舊大型柴油車（一、二期車）」及「補助大型柴油車加裝濾煙器計畫」，報廢一、二期柴油車或二行程機車享有補助，柴油車最高補助四十萬元，二行程機車補助一千五百元。