〈台北都會〉大巨蛋密會疑雲 議員要求柯解密

2017-11-02

明市政總質詢 要求柯公開細節

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨大動作召開記者會，稱大巨蛋案一切公開透明，此番說法引起解約派的北市議員不滿，質疑兩年前議會連署要求北市府與遠雄解約，但市府虛耗兩年，還傳出市長室主任蔡壁如與遠雄董事長趙藤雄密會疑雲，因此，將於明天市政總質詢要求柯「解密」；國民黨市議員也呼籲，柯有必要公開相關細節。

市府：日前已公開與遠雄會議紀錄

對此，北市府發言人劉奕霆表示，市府日前已公布柯文哲與趙藤雄會面之會議紀錄，並無外界認為多個版本之說法，更未有回答不一樣之情形；北市府持續秉持公開透明與公平正義之原則來處理大巨蛋爭議。

民進黨市議員王世堅說，兩年前他提案要求市府解約，議會背書當柯文哲靠山，但最好的解約時機已過，如今柯文哲只能馬後炮稱將與遠雄修約、討論權利金；殊不知這兩年，原本大巨蛋工程延宕，達解約標準，但市府與遠雄協商過程中，也合意讓遠雄仲裁、取得一千零四十天的工期展延，後續還有七百天的移樹工程工期展延。

議會民進黨團總召許淑華則說，這段時間，蔡壁如也跟趙藤雄密會，難道沒有談到台灣建築中心如何審議大巨蛋？

國民黨市議員徐弘庭說，議會從沒停止質疑大巨蛋諸多問題，但柯文哲始終不正面回答，如蔡壁如與趙藤雄密會，就有不同版本，柯、蔡回答也不一樣；趙藤雄將入獄，不代表柯文哲、北市府跟遠雄談判不用公開，柯有必要公開此事。

民進黨市議員何志偉表示，如今柯文哲玩「白人牙膏」戲碼，對於密會更是多個版本說法，有違公開透明，台灣人不喜歡黑箱、許多台北市民也對柯感到不信任。國民黨市議員吳世正則說，柯文哲一再強調自己正直誠信，卻凸顯自己不正直誠信，柯在總質詢一定會想辦法彌補，但再多解釋都是政治權謀。