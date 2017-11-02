〈台北都會〉台北市花百萬辦登山濺血 再花6百萬善後挨批

2017-11-02

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府上週六辦重陽節登山活動，造成至少廿三人受傷，社會局長許立民昨天赴市議會報告老福政策檢討時表示，週一已由市長柯文哲召開檢討會議，事後該局整理開會檢討內容送市長室，此外，現場留資料需補送贈品約一．二萬人，市府將贈等值每份約五百元的贈品，議員也要求追究責任，許稱「絕不卸責」。

議員究責 社會局長：絕不卸責

北市議會民政委員會昨安排專案報告，包括落實各區公所基層公務員工作環境與效能、鼓勵青年生育子女及降低托育負擔，及停發老人年金（重陽敬老金）政策而增加各項老人福利措施檢討。

但有別於民政局、教育局等分別提送議會書面報告，社會局則無任何書面資料；許立民報告時重述，指登山活動人數爆量，導致發生意外。

民進黨市議員高嘉瑜質疑，登山活動究竟有無提出安全維護計畫，花一百萬元辦活動，不僅發生濺血事件，如今還要再花六百萬元善後，實在太離譜了。

社會局老福科長葉俊郎說，上週三市府召開跨局處會議，大地工程處詢問消防局是否該提計畫，當時消防局指該活動是流動型的登山健行活動，不符合群聚活動，因此毋需申請；受託舉辦的單位應該提出各項計畫。

葉俊郎說，該登山活動以九十七萬元發包給中華民國登山協會辦理，因經費不足，該局再向宗教團體募得十萬元。

高嘉瑜及無黨籍市議員陳政忠要求究責，許立民稱絕對不會卸責，但對於議員們問及檢討報告是否提到究責？許仍以不會卸責帶過。

許立民也報告該活動缺失，包括人數預估失準、參加人數爆量、沿路通訊不足、摸彩券提早發放、一早發現人潮多時沒有反應等。參加活動卻未領到贈品且留下個資者則有一．二萬人，由於當天贈品包括便當水杯及大毛巾，價值約五百元，補送的贈品將等值。委員會則決議，要求市府應速究責，今天下班前提送檢討報告。