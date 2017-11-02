〈台北都會〉產博會吸人潮 林右昌︰找回基隆光榮感

2017-11-02

施政報告 強調將翻轉基隆

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長林右昌昨天到市議會施政報告，他表示，城市產業博覽會吸引大批人潮參觀，已重新找回基隆的驕傲和光榮感，他會讓翻轉基隆成為實際行動。

議員︰要能吸引投資、創造就業

產博會也成為議員質詢的焦點，國民黨籍議員質疑市府動員學生參觀及經費運用等問題，要求市府檢討；市議員張耿輝、何淑萍、呂美玲、韓良圻、秦鉦等人批評說，產博會開幕時動線混亂，市府不要以參觀人數多寡作為成功要件，後續要能吸引廠商來基隆投資、設廠，創造在地就業才重要。

林右昌說，為期九天的產業博覽會共有一三三家廠商參與，包括在地廠商九十二家，展品兩百件，以創新、互動的體驗方式，展出基隆產業及未來城市願景，市府估算約有廿八萬人次參訪，但根據中華電信的大數據統計，有卅多萬人次參訪。

他表示，基隆未來將有三大新興產業，包括「郵輪、遊艇、會議展覽、觀光美食」、「海洋生技、ＩＯＴ智慧創新產業」、「影藝、時尚、文創、設計」。

林右昌指出，許多民眾在臉書或展區留言，覺得基隆終於看到曙光，「咱的基隆不會再吊車尾了」。他並引用設計界人士在臉書的文章，「就像後段班考上台大」的勵志故事。

民進黨市議員陳東財肯定市府舉辦產博會，他表示，朋友花了廿多萬元買產品，西二、西三碼頭倉庫以前從未開放，讓大家有機會參觀日治時代的倉庫。