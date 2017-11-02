〈台北都會〉新北歡樂耶誕城 24日浪漫開城

〔記者賴筱桐／新北報導〕往年都吸引人潮的「新北市歡樂耶誕城」，今年活動將於十一月廿四日起登場，持續至明年一月一日，邀請新加坡投影團隊設計主燈秀，投影範圍從耶誕樹、市府大樓延伸至板橋車站，在板橋車站採用移動式投影的新技術，創造令人驚奇的視覺饗宴，燈區也擴大到站前廣場，繽紛燈海環繞新板特區，浪漫指數破表。
投影燈秀 延伸板橋車站大樓
副市長侯友宜昨天在記者會上宣布，市府今年再度與新加坡投影團隊Hexogon Solution合作，運用四十八台高規格投影機，將主燈秀的投影硬體、特效、範圍、亮度全面升級，今年仍有三百六十度的３Ｄ光雕投影耶誕樹，使用高科技智能移動投影技術，將光雕延伸至板橋車站大樓，總投影面積達八千多平方公尺，相當於廿一個籃球場大。
燈區擴大到站前廣場
市府觀光旅遊局長陳國君表示，燈飾從往年的市民廣場及萬坪公園擴大到站前廣場，打造「市府魔幻燈區」、「站前閃耀燈區」及「萬坪卡通燈區」三大主題，採用櫻花粉、迷幻白與暖心橘色系，營造浪漫唯美氣氛。
他說，今年在站前廣場新增「耶誕光之舞」點燈秀，有從天而降的金白色交織浪漫天幕、七彩奪目的十二座電腦投影燈、八座鑲嵌華麗燈飾的貨櫃市集、桑塔熊造型舞台及結合遊樂設施的璀璨耶誕樹，隨著音樂譜成「耶誕光之舞」。
除了上述亮點，市府邀請小朋友喜愛的卡通人物「企鵝總統Pororo（波露露）」，帶著可愛的小動物家族造訪耶誕城，在萬坪公園呈現北極大地的雪國風情，歡樂耶誕城的代言人「桑塔熊」也化身為馬戲團團長，與Pororo家族成員同歡，活動現場有十八座貨櫃屋市集與五項免費遊樂設施，邀請民眾同歡。