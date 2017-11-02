〈台北都會〉僵持近2月 柯下週赴民進黨議會黨團報告預算

2017-11-02

〔記者郭安家、蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲日前砲打中央，導致北市議會民進黨團九月十八日拒絕柯赴黨團報告重大政策，眼看週五將進行施政總質詢，柯還未向議會說明明年選舉年重大政策；雙方僵持近兩個月，議會民進黨團昨天開會決議讓柯下週三至黨團報告政策性預算，但黨團總召許淑華表示，並非是對柯釋善意，而是為了維持議事運作。至於國民黨團仍拒絕柯到黨團報告，將按照機制程序實質審查預算。

國民黨團：按機制審預算

北市府秘書處近日也列出明年政策性預算，與民生相關的有三．八七億元的補助二至四歲幼兒就讀公私立協力夥伴園、拉近公私立幼兒園學費差距，部分預算也用於補助改善非營利幼兒園、公立幼兒園設備、增設幼兒園設施。此外，還有四．六二億元的第一果菜批發市場、成功及南門市場改建工程款。

市府已列出明年重要預算

與工程相關的則有總工程費達一百六十八億元的廣慈博愛園區南、北區工程；卅二處公共住宅、明年度預算達七十七億元。除六．六四億元的永春陂濕地改善工程外，另有中山北路二段卅六巷、中山北路二段四十四巷口的合署辦公大樓公辦都市更新案，總工程費五．二億元。至於台北市立音樂圖書館，初期工程款為一千二百萬元。較具爭議的則有十二．五億元第二預備金。

民進黨團：不見得照單全收

議會民進黨團昨天中午開會，北市府秘書處昨天也將政策性預算說帖送給議員參考，會後黨團也決定下週三將安排柯文哲赴黨團報告預算。是否對柯釋出善意？許淑華直說：「沒有善意，他（柯）來，黨團不見得照單全收。」並強調讓柯報告預算，是為了市民權益、維持議事運作。

至於市議會國民黨團書記長陳永德則表示，副市長鄧家基雖有拜託希望到黨團說明溝通預算，但議員審查預算有一定機制，因此柯文哲沒必要來報告，柯上任後，即使來黨團也是拜會形式或對特定政策議題說明，預算溝通就不用了，柯不用來討罵，浪費彼此的時間，國民黨按照機制程序實質審查預算，在各委員會好好把關。