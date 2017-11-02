〈台北都會〉基隆計程車變公車 瑪東里到七堵市區15元

2017-11-02

〔記者林欣漢、何玉華／綜合報導〕基隆市有「需求反應式公共運輸」（DRTS）了！市府向交通部公路總局爭取試辦，以瑪東里往返七堵市區作為首條路線，十月起由業者試營運，以瑪東里中心的盛德民宿到七堵火車站約十公里路程計算，原本三百元的費用，現在事先預約，只要花十五元公車票價，持基隆敬老卡、愛心卡免費，十月約有三十人次搭乘。

10月起試辦 採電話預約

「需求反應式公共運輸」（DRTS）主要用在偏鄉、乘客較少或搭車時間不固定的地區，屬於「有搭乘需求再去載運」的交通服務，由公部門評估後，補助業者部分經費，照顧偏鄉乘客的交通權益。

公路總局去年底在人口密度低的郊區與非都市化地區試辦DRTS，以七堵瑪東地區為例，往返七堵的市公車七○三，平日僅五班次、假日三班次，民眾就醫、採買及通勤都非常不便，公車處統計該路線在離峰時間只有個位數乘客，長期虧損。

持敬老卡、愛心卡免費

市府向公路總局爭取瑪東里往返七堵作為基隆首條DRTS試辦路線，由祥發衛星聯合大車隊得標，十月起跑，營運時間從上午八點到下午六點，民眾電話預約，即可以公車票價十五元享有計程車服務，持基隆敬老卡、愛心卡免費。

市府交通旅遊處公共運輸科長陳建旻表示，補助金額上限為二百三十萬元，每趟次最高補助六百元，補助經費達上限時即結束專案，希望提升公共運輸服務品質，促進郊區經濟發展與觀光。

公車處長陳新埤說，即日起至今年底，七○三仍照班表路線發車，市府交旅處將視成效與民眾對DRTS的感受及適應度，將公車路線改道七堵郵局到瑪陵國小，不再繞道進入大同街。

新北市方面，交通局運輸管理科長林碧芬指出，新北市沒有DRTS，因為新北市公車路網密集，偏鄉也有固定班次、路線的接駁巴士或新巴士，服務效能都優於DRTS。