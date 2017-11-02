〈台北都會〉《核二廠回饋減》萬里6校午餐恐自費 經部允協助

2017-11-02

發電量降低、補助減少 家長跳腳

〔記者俞肇福、林欣漢／新北報導〕核二廠今年僅有一號機在七月恢復發電，受到發電量降低影響，提供給萬里區公所的發電補助金也減少，導致行之有年的萬里區六所國中、國小免費營養午餐將在明年停辦，約八百多位學生面臨「斷炊」；家長氣得跳腳，在臉書社團「北海岸全民聯盟公社」PO文，請求「萬里囝仔」的行政院長賴清德幫助家鄉子弟。

黃國昌︰經長允諾要求台電處理

對此，立委黃國昌表示，昨天已在立法院質詢經濟部長沈榮津，沈榮津承諾會要求台電妥善處理，不讓營養午餐補助出問題。

萬里區長謝文祥無奈地說，核電廠發電量下降導致補助金減少，公所巧婦難為無米之炊，老人三節禮金、國中小學生免費營養午餐，今年已先砍了老人禮金，從往年八千元變成四千五百元，明年的回饋金實在不夠用，只好刪除學生營養午餐補助，包括萬里國中、萬里國小、野柳國小、崁腳國小、大鵬國小、大坪國小六校，明年一月起營養午餐將改由學生自費。

據了解，營養午餐國小一個月約七百五十元，國中一個月約八百五十元，萬里區六所國中小共約八百多位學生受到影響。

黃國昌表示，已和萬里區的國中小校長聯繫，請六校暫緩向家長收費，「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，他允諾爭取籌措六校的營養午餐費用。

北海岸共有核一、核二兩座核電廠，核一廠提供石門區回饋金，核二廠提供萬里區、金山區回饋金，三區回饋金編列運用範圍都不同；目前核一廠發電量雖略減，但回饋金編列在營養午餐的補助未刪減，學生維持免費，但老人三節敬老金與家戶補助已有刪減。

在核二廠的補助上，金山區因為相對位置較遠，獲得回饋金較少，學生營養午餐採部分補助，每人每月補助三百元，金山區長陳國欽表示，到明年六月學期結束，金山區的國中小營養午餐補助維持現狀。

萬里區六所國中小校長日前已拜訪謝文祥請求協助，謝文祥說，因為核二廠僅有一號機組發電，且從七月才發電，發電回饋金只有以往的四分之一，影響所及，明年營養午餐只好自費；他說，如果明年核二廠發電穩定，發電回饋金增加，營養午餐補助就可望恢復。

台電人員表示，發電回饋金計算方式是依照「台電促進電力發展營運協助金執行要點」，標準是根據運轉中發電機組總裝置容量（每萬瓩）、上一年度發電總度數；另外，新建、增建或改建中的發電機組，以總裝置容量（每萬瓩）乘以影響運轉的施工參數，算好後在次年的年初撥付。

台電公司指出，運轉中的發電機組，以總裝置容量每萬瓩十萬元乘以上一年度影響運轉參數計算；上一年度發電總度數以每百萬度三千元乘以上一年度影響運轉參數計算；新（增、改）建發電機組以總裝置容量每萬瓩二十萬元乘以上一年度影響施工參數計算。