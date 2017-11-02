〈北部〉鳳林辦客家菜長壽宴 每桌2500元

2017-11-02

〔記者花孟璟／花蓮報導〕客家人為主的鳳林鎮，六十五歲以上的人口比例廿三．八％，是花蓮最高，有鳳林鎮客屬會客家文化節，將在十一月廿五日席開九十九桌的「長壽宴」，昨預先辦桌比賽，共有三家餐廳參賽，由「元鴻餐廳」、「鄉園餐廳」得獎！

主辦的鳳林鎮客屬會表示，客家菜過去給人「又油又鹹」的印象，為了迎合現在高齡化健康飲食的需求，菜色也特別改進，比賽各家參賽者辦一桌十二道菜，呈現客家菜「四炆四炒」的特色！

菜色包括排骨炆豆乾湯、酸菜炆豬肚湯、筍乾炆爌肉、芋頭排骨蒸、客家小炒、白斬土雞、瘦肉鳳梨炒木耳、拼盤（客家鹹豬肉、涼拌過貓）、雙味八寶飯、紅燒鱸魚、長年菜、客家鹹湯圓等，菜色都是使用鳳林鎮在地的農產品！

評審逐一品嚐菜色口味、在地食材比重及創意，分別由元鴻餐廳、鄉園餐廳獲得金牌、銀牌。餐廳老闆娘彭秀榮說，排骨炆豆乾湯是拿手好菜，最重要就是使用老豆乾，儲藏陳放超過一年的豆乾，煮起來味道特別醇厚好吃。

主辦的鳳林鎮客屬會理事鄧明星說，鳳林鎮將在廿五日舉辦客家文化節，當天除了踩街、音樂會等熱鬧活動外，中午的重頭戲就是「長壽客家美食辦桌」，預計席開九十九桌，辦桌就由得獎的二家餐廳業者共同承辦，原價一桌三千五百元，由鳳榮地區農會贊助經費每桌一千元，民眾訂桌一桌只要二千五百元，歡迎各地遊客、旅外鎮民、花蓮縣民一起來吃長壽餐！