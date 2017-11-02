〈北部〉玉里慶百年踩街 熊讚也來鬥熱鬧

2017-11-02

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣玉里鎮原名「璞石閣」，一九一七年更名「玉里」，今年是玉里地名的一百周年，玉里鎮公所慶祝玉里一百歲，昨天舉辦踩街嘉年華，台北世大運吉祥物「熊讚」、觀光局「喔熊」、台灣黑熊保育協會「黑寶」，三熊合體參加遊街，吸引大批民眾討抱抱，一度讓遊行隊伍塞車！

一九一七年因日本人的花東鐵路往南通到了玉里鎮，鐵路完工後，日本總督府鐵道部在終點璞石閣舉辦通車儀式慶祝，並於同年十一月一日把「璞石閣」地名更換為玉里（たまさと，Tamasato，たま譯為「玉」，取「璞」是未磨之「玉」之意）。

人口才二．五萬人的玉里鎮，昨天整個沸騰，從早上八點開始熱鬧，廿間宮廟繞行玉里全鎮一圈、里程八十公里，繞進大小村莊、部落，下午繞回市區遊街，傍晚還有炸邯鄲爺。

晚間則有踩街活動，超過二千名鎮民扶老攜幼上街遊行，參加遊行的鎮民李小姐興奮地說，「上一次參加遊行，是她小時候的國慶遊行」，有小朋友把玩具小汽車開上街，源城社區居民則特別舉火把上街「好像鬧元宵」，源城國小森巴鼓隊的鼓聲更讓民眾心情飛揚。

今年已取得台灣身分證的玉里天主堂法國神父劉一峰，昨天也以玉里鎮民的身分，和修女、義工們一同踩街，感受「身為玉里人、台灣人的幸福」！

由於玉里鎮也是研究人員進入台灣黑熊重要棲息地卓溪鄉大分山區的入口，因此鎮公所力邀台北世大運吉祥物「熊讚」、觀光局的「喔熊」以及台灣黑熊保育協會的「黑寶」，台灣三大以「台灣黑熊」為主角的吉祥物全部在玉里鎮合體，三頭熊一起在玉里圓環現身，讓大小朋友都瘋狂了。