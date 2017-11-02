〈北部〉薩克斯風伴奏 歌仔戲扮仙祈福

2017-11-02

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕二○一七丟丟銅蘭城國際音樂節昨天開幕，有十二國團隊展開音樂饗宴，今年由世界知名的法國涅瓦薩克斯風四重奏與蘭陽戲劇團在開幕式合作暖場演出，讓薩克斯風與歌仔戲激盪出新火花；薩克斯風樂聲伴著戲劇團演出「扮仙祈福」戲曲，為活動揭開序幕。

宜蘭市公所主辦的丟丟銅蘭城國際音樂節昨天在宜蘭演藝廳登場，暖場節目薩克斯風的樂聲搭配歌仔戲的身段與唱功，演藝廳內掌聲不斷。市公所表示，這次邀請法國、葡萄牙、西班牙、阿根廷、日本、中國、印尼、菲律賓、泰國及越南等表演團隊到宜蘭演出，安排很多場次的交流。

市公所指出，今晚七點半在宜蘭演藝廳有日本的和太鼓華凜、菲律賓的第波羅室內合唱團、中國的櫻華和羅東高中音樂班演出，宜蘭演藝廳場次要購票入場，票價一百元到五百元不等，可到宜蘭演藝廳購買，購票請洽：03-9386060。另，丟丟噹森林公園有舉辦音樂交流活動，民眾可免費觀賞。

音樂節藝術總監李建興說，國際音樂節不只是音樂分享，更重要的是要達到文化交流與創新，除了去年嘗試由雙鋼琴伴奏演出歌仔戲，今年則以薩克斯風四重奏結合歌仔戲，希望可以為歌仔戲增添更多元展演方式，歌仔戲的原鄉就在宜蘭，希望在宜蘭創造出傳統與現代的對話平台。

市長江聰淵說，丟丟銅蘭城國際音樂節邁入第三年，今年音樂節邀請到十二國音樂團隊演出，從今天起到五日，分別於宜蘭演藝廳、丟丟噹森林公園等地舉辦，還有台灣團隊四季文化創意舞蹈團、羅東高中音樂班、蘭陽舞蹈團與五十蘭愛樂合唱團共同參與，希望讓宜蘭走向世界，讓世界看見宜蘭。