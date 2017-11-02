〈北部〉七星柴魚博物館 明年花2億重建

2017-11-02

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮知名「七星柴魚博物館」七月十八日凌晨慘遭祝融，占地五百坪館區瞬間陷入火海，五大主題展示區一夕間付之一炬，損失高達上億元，業者歷經三個月籌備，預計斥資二億元經費原址重建，以「餘燼再造重生」方式，打造地下一層、地上四層樓新館。

財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成，火災發生後也前去拜訪董事長余國基，了解紓困需求，強調會全力協助重建，讓柴魚博物館盡快「浴火重生！」歷經多月籌備，業者明年起將斥資二億元在原址重建新館舍，暫定一年半後東山再起。

全台唯一以柴魚為展示主題的「七星柴魚博物館」，二○○三年成功將四十年柴魚工廠轉型為產業博物館，每年平均來客數約廿五萬人，七月十八日凌晨，疑似因灶爐起火，導致五百坪館區遭大火吞噬，不僅燒掉上億資產，昔日柴魚文化及致力保存的日式檜木老房舍，也只剩一片焦黑灰燼。

七星柴魚博物館執行長馮筱惠說，重建之路漫長，工程估計耗時一年半，新的博物館將以「餘燼再造重生」概念打造，年底前會把剩餘的焦黑建築體拆除完畢，篩選出可融入新館藏建築內的柱子、牆面及房舍物件，保留下原有博物館的記憶。

她說，未來新的「七星柴魚博物館」會以地上四層樓、地下一層樓的建築方式呈現，地下樓層將作為停車場使用，一樓賣場、二樓博物館，三、四樓則為餐飲區及辦公區，館藏內容也將會更加多元豐富及富有教育意涵，絕對會讓喜愛海洋文化的朋友收穫滿滿。

目前七星柴魚博物館先以行動服務專車駐點模式在原址提供服務，重建期間另會在原址美食廣場前，引進二個四十呎的貨櫃打造「柴魚借問站」，讓民眾進行柴魚小學堂DIY體驗，提前感受手刨柴魚片、製作章魚燒的樂趣。