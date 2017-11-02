〈北部〉竹縣旱坑里百年涼井 重見天日

2017-11-02

〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣新埔鎮旱坑里上樟樹林地區有一口歷史超過百年、道卡斯族的涼井，在被土石掩埋十年後，近日透過農村再生計畫重見天日。

當地里長葉雲全、新竹縣兩河文化協會理事長吳聲淼說，這口水井和漢人的水井最大的不同，在階梯式斜坡道連通井口取水的設計，跟漢人以水桶打水的封閉式圓井很不一樣，已不多見。

新竹縣政府文化局表示，文史學者黃卓權認為這口涼井是不是道卡斯族人開鑿，不可考。文化局從平埔族不太農耕的生活習性研判，對水源的需求少，應該不太鑿井，從現場砌石方式倒比較像日治時期工法，將深入調查了解。

吳聲淼說， 新埔境內早年有不少道卡斯族人定居，他看過兩口道卡斯祖輩留下的涼井，一口在新埔鎮旱坑里柿餅加工專區，另一口在北埔大坪國小後方，至少都有百年以上。

旱坑里里長葉雲全說，這口井位在二鄰上樟樹林，據地方耆老們說，當年是道卡斯族所開鑿，供應一到四鄰八十多戶生活用水，屬於自然湧泉，枯水期仍有水可用，豐水期水位可與現在的路面等高，一旁還有洗衫渠道供婆婆媽媽洗滌。

上樟樹林在民國六十五年後啟用簡易自來水，這口井就被閒置，最近十年更因前地主決定把它填平而為後人所忘，直到三年前新地主買入後應他懇託，才得以被重新打開。

葉雲全說，計劃讓這口老井從當年的「供水」功能轉為「親水」，也讓道卡斯族人開鑿水井，採卵石結成駁崁和階梯，讓取水者拾級而下舀取的智慧重新被看見。

社區爭取到農村再生經費，自行僱工購料，讓老井樣貌重見天日後，近期將發包進行周邊環境的綠美化，預計十一月底可望讓道卡斯涼井正式重返生活場域。