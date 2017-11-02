〈北部〉竹縣社造微笑Party 邀你聽故事

2017-11-02

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣一○六年社造成果微笑Party，四日、五日兩天在竹北新瓦屋登場，以「遍地開花」為主軸，將用闖關、表演、說故事、社區輕旅行旅展等溫聲歡樂方式，分享社區的成長與蛻變，五峰鄉甜柿節也搭配現場展售。

副縣長楊文科表示，新竹縣社區營造深耕多年，有許多動人故事。竹東鎮一群由六十位加起來三千歲的阿公、阿婆組成「三千歲歌劇團」，在三重里長范振東半年多帶領練習歌舞劇下，述說竹東圳過去孕育良田、現今注入寶山水庫供竹科用水的沿革脈絡，具飲水思源深遠意涵。

從澳洲回來的年輕人徐健智，在峨眉鄉的社區推動友善老人「搭便車」；新埔鎮霄裡溪守護協會理事長吳榮添及成員們推動水資源教育，在炎夏舉辦七個梯次的「與牛共舞」輕旅行；科技貴族楊恩菊假日帶著夥伴上山採月桃，努力拜師傳承客家技藝。

居住竹北市聚合發香禔社區的黃琦崴、黃怡鳳，推動微笑公廈計畫 ；五峰鄉清泉部落原少樂團，傳承泰雅音樂，假日回部落聚在一起，邀請耆老教導木樂器製作與表演。

新竹縣文化局長張宜真表示，今年的社區營造成果展特別著力親子活動，包括藝術平台的玻璃珠沙堆、閱讀平台的親子共讀以及戲劇平台莎莎企鵝的兒童肢體開發等， 其中劇場平台培力營學員五日下午三點演出「企鵝莎莎與海豹查理」小故事。

活動詳情可上「竹縣go藝思」或「新竹縣社造中心」臉書粉絲頁查詢。