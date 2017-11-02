〈北部〉東方美人茶賽更透明 竹縣改繳裸茶

2017-11-02

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽冬茶賽，十二月七日登場，將打破茶賽三十多年的繳茶方式，首度改繳裸茶（未經包裝的成品茶），希望讓評鑑制度更加公開透明，保障消費者權益。

縣府農業處長邱世昌表示，參賽茶農用密封袋繳交裸茶後，由承辦農會公開秤重，確認重量符合規定，將茶葉攤在笳笠上，確保均勻取樣，再用統一的比賽茶袋裝盛，封籤貼標入庫；除了全程錄影，農業處、農糧署和茶業改良場等都將適時派人現場監看。

承辦今年冬茶賽的北埔鄉農會總幹事莊烘岡表示，因應改繳裸茶，一點繳交十一台斤六兩，其中四兩是比賽茶樣，賽後汰淘點直接退回裸茶，得獎點則由農會僱工統一包裝。

莊烘岡說，冬茶賽預定十二月七日到九日舉辦，十一月二十七日到十二月一日繳茶，因增加包裝人力，一點報名費從去年一千兩百元調漲為一千五百元；賽後十天，統一領回得獎茶罐。

全國矚目的新竹縣東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽，每年舉辦夏茶和冬茶兩次比賽，由北埔和峨眉兩鄉農會輪流承辦。

本報在九月獨家披露，今年的夏茶比賽七月落幕後，一名陳姓男子品茗頭等獎茶，發現茶樣粗糙、口感無此水準，氣得向農會反映，同時向新竹縣調查站檢舉。農政單位商討後，研判可能有茶樣不均勻的情形。

農政單位表示，東方美人茶（膨風茶）的茶葉採自一心二葉，成茶為條索狀，精緻而脆弱，因此過去茶賽都由參賽茶農自行裝罐後繳茶，再抽樣評鑑。不過，全國高山茶、球型茶等比賽，幾乎都採繳裸茶方式，也是公認較公開透明的制度，為了保障消費者權益，決定改革茶賽制度。