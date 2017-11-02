〈北部〉向天湖缺水見底 秘境變垃圾堆

2017-11-02

環境髒亂 網友不敢再來

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉東河村知名景區「向天湖」，因湖水翠綠，加上高山環繞，白雲襯托靄靄霧氣，猶如人間仙境，吸引許多遊客探訪。但因久未降雨缺水，湖水乾涸見底，還被遊客踢爆附近環境髒亂、垃圾堆積，公廁也因沒水可用，臭氣沖天，原有美景大打折扣，也引發衛生疑慮。

網友在臉書社團「我是南庄人」po出向天湖附近垃圾滿地、雜物堆積的照片，還發文表示「公廁黃金堆的像山一樣」，直批有關單位「要多加油了」，其他網友紛紛留言「不敢再帶朋友來玩」。

新設公廁缺水 暫時封閉

當地餐飲業者無奈表示，向天湖景區因位處海拔七百三十八公尺山區，部落居民都只能仰賴加里山上的山泉水；今年入秋後，久未降雨，又逢湖水土堤施作工程，湖水近乎乾涸，也無法抽汲湖水使用，必須定期花上數小時的車程，到加里山上處理水源配置。現在連日常用水都取之不易，更難有多餘水源進行環境清理。目前景區內的兩座公廁僅剩一座可汲取湖水正常使用；另座新設置的公廁則因缺水加上排污管線設計不良，暫時封閉。

居民直言，環境髒亂問題已存在許久，懷疑是外地來的攤商未做好處理，部落會議曾多次向地主反映，要求加以規範，但總維持一、兩天又故態復萌；鄉公所雖有聘請清潔員維護向天湖環湖步道及公廁衛生，但也被批評鮮少工作，成效不彰。

鄉長賴盛為表示，公所曾多次與部落居民商議，改造向天湖周遭環境並進行湖底清淤，但因當地土地持有權紛雜，無法取得地主共識，致環境改善持續延宕。過去公所也撥款協助當地自僱清潔巡守人員，另也派一名專職清潔員進駐向天湖，後續將要求公所清潔隊上山督導該名清潔員。

至於水源問題，公所秘書徐沐蘭說，向天湖要銜接自來水管有工程難度，但若部落居民有十戶以上連署要求，公所也會呈報水利處進行評估。但居民質疑這樣做法恐緩不濟急，「住在水源區卻無水可用，大家還得搶水，實在很諷刺。」