〈北部〉花彩節圓光寺展區 小羊亮相

2017-11-02

〔記者李容萍／中壢報導〕桃園花彩節今年規劃楊梅、蘆竹、中壢、大溪四大主場區以及龍潭、平鎮及圓光寺三副場區接力盛開，難得的是圓光禪寺慶祝開山百週年，利用獨特的佛教美學與宗教氣氛，為花彩節增添多元風貌，包括六米高的風車、小小羊兒遊花海、不同造型的可愛泰迪熊、小猴子等裝置藝術均已亮相。

圓光禪寺旁的「地景花海園區」副場區，設有「風車童樂會」及「萬人轉經智福宏開」（祈福轉經輪區）等主題區，由藝術家蔡坤霖設計「詩步領羊」，發自逗趣的台語發音「斯不令央」（心情愉悅之意）裝置藝術，以童話的形象創造出六十隻獨特手感的小小羊兒遊花海。

另外，會場內也裝置八組一百七十公分高的泰迪熊，還有造型各異其趣的小猴子，充滿童趣，圓光寺展區四日開展，已有民眾提早拍照打卡、先睹為快。

圓光禪寺另於中壢青埔主展區規劃「富貴桃園圓光」展區，設置佛學裝置藝術品，「祈福平台—五色祥光耀100」為遊客安樂、平安、健康祈福，結合「圓光緣，結好緣」活動，提供免費湯圓結緣。由於通往圓光禪寺的聖德路路幅狹小，市府在中壢主場和圓光寺副展區提供免費接駁車，接駁車由文中三停車場出發，沿途停靠青塘園、中壢主會場後，即可抵達圓光寺展區，平日每卅分鐘一班、假日每十五分鐘一班。