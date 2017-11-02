〈北部〉兩蔣園區「狗比銅像多」 市府吸客不力挨批

2017-11-02

〔記者陳昀／桃園報導〕「銅像比遊客多！」大溪區兩蔣文化園區觀光人數逐年下降，市議員楊朝偉昨天質詢抨擊觀光旅遊局的工作報告內容歷年來幾乎沒改過，足見態度消極、全無對策。觀光旅遊局長楊勝評無奈說，中國遊客不來，台灣各地觀光業都受影響，加上市府正與委外經營廠商訴訟中，才會發展停滯，但市府仍會努力因應。

連年下滑 年初至9月僅86萬人次

楊朝偉指出，兩蔣文化園區四年前遊客數達三七二萬人次，中客也僅佔八十五萬人次，此後觀光人數連年下滑，今年從年初至九月只剩八十六萬人次，中客僅十六萬人次，如此降幅令人心驚，希望市府用點心思活化觀光。

楊朝偉還諷刺說，去年的情況是「銅像比遊客多」，今年更慘，淪為「狗比銅像多」，隨後秀出一段五、六隻狗在慈湖遊客服務中心前悠閒睡覺的影片，並質疑：「如果參觀的人多，狗還會這樣嗎？」砲轟觀旅局始終無法提出對策，提議可舉辦「幫銅像洗澎澎」、「尋覓銅像之旅」等活動。

委外訴訟 官員：不放棄、重新招商

楊勝評答詢說，雖然中國觀光客不來、影響參觀人數，但人潮驟減主因是，市府正與委外經營的廠商進行訴訟，導致發展停滯，但觀旅局不會放棄，除了積極舉辦活動、增設特色設施，也會儘速結束訴訟、重新招商。

楊勝評說，不只慈湖，阿里山、日月潭都因中客驟減來客數下降，但桃園北橫沿線國內旅遊人數並沒有變少，市府會整合沿線觀光資源推出套裝行程，並增設主題特色設施，另會推出特色展演活動吸客。

市長鄭文燦答詢時也強調，兩蔣文化園區是桃園重要的文化財與觀光財，市府會務實解決現階段面臨的設施亟待活化、委外經營不善等難題，也會加強對遊客的服務。