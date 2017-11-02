〈北部〉稻米達人賽 呂家堂兄弟奪雙冠

2017-11-02

鄭文燦開心 各頒2百萬鼓勵

〔記者陳昀／桃園報導〕行政院農業委員會昨天揭曉「台灣稻米達人冠軍賽」成績，桃園市勇奪僅有的二個冠軍成為全國雙冠王，由世代務農的呂家堂兄弟呂理文、呂理陽分別拿下好米組、有機米組冠軍，下午市長鄭文燦立即在市府宣布成果，開心表示將頒出共七百萬元獎金給農友及輔導農會。

鄭文燦指出，全國稻米品質競賽今年從「全國名米產地冠軍賽」更名為「台灣稻米達人冠軍賽」，並改變規則分「台灣好米組」、「台灣有機米組」，冠軍只有二個，全國有六十三鄉鎮、逾五百農友報名參賽，經選拔出七十八人角逐全國賽，常勝軍桃園派出的二組人馬，都是以最強的「桃園三號米」出征，果然不負眾望拿回雙料冠軍。

當小孩照顧 呂理陽一度想放棄

鄭文燦表示，市府將頒發各二百萬元給呂理文、呂理陽，負責輔導的八德、桃園農會也各頒一百萬元，加發一百萬元獎勵協助參賽的新屋區農會，在場各區農會代表、農友聞訊不禁歡呼鼓掌。

鄭文燦指出，桃園三號米是桃園區農業改良場培育而成，各農會以此推出桃好米、祥賀米、祥全米、皮寮米等品牌，兩組人馬均以「皮寮米」參賽，因種植的農地位於桃園、八德交界，古名「皮寮」。

「我把稻作當成小孩照顧！」呂理陽說，由於不能使用農藥，必須先克服蟲害，種植過程還曾面臨缺水考驗，很難控制雜草生長、稻熱病，讓他一度想放棄，所幸老天幫忙下了一場及時雨。他說，稻作種植期間一天至少要「巡田水」三次才能安心，前二年的嘗試幾乎是白費工夫、沒有收成，直到去年有收穫，今年終於成功獲獎。

米賽常勝軍 呂理文種出冠軍芋香米

呂理文表示，他和呂理陽是堂兄弟，呂家世代務農，他從小就幫忙種田，過去曾獲全國十大經典好米、全國名米產地冠軍賽的香米總冠軍，在經驗累積及用心耕種下，他的冠軍米不但米粒大、晶瑩剔透，最特別的是帶有芋頭香味，因此又叫「芋香米」。