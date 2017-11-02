〈北部〉木瓜溪初英1號堤防改建 後年完工

2017-11-02

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉木瓜溪初英一號堤防已超過五十年，老舊不符防汛需求，經濟部水利署第九河川局將進行改建，吉安鄉公所爭取興建堤頂自行車道及堤內防汛道路，九河局同意並辦理用地徵收前期作業，明年進行工程細部設計規劃，預計一○八年完工。

九河局指出，初英一號堤防位於花蓮溪支流木瓜溪左岸，目前部分堤防高度不足且無防汛路及側溝，影響防汛救災及通行，且堤後無法排水造成農田會有淹水之虞，將從上游現有華隆護岸到下游鐵路橋止，興建護岸長度約一千一百八十九公尺、寬度五十公尺。

吉安鄉長黃馨說，初英一號及初英二號堤防因台九線、鐵道阻隔中斷，希望九河局在整治初英一號堤及修建華隆護岸時，將初英一號及二號堤串連起來，一號堤防的起點能從堤頂道路連結台九丙線，提升防汛搶險動線順暢度及一致性。

另外，希望建置堤頂自行車道，屆時由光華河岸自行車道串連初英二號、一號堤防及華隆護岸，銜接親山線自行車道，形成環鄉自行車道系統。

黃馨說，每到秋冬季節，木瓜溪河床在東北季風吹拂下，塵沙揚起造成溪底霧濛濛一片，不僅空氣及居住環境品質降低，行車視線也受到影響，建議九河局於溪床上建置灑水設施，納入工程設計考量。

九河局指出，堤頂將是平整的形式，堤內防汛路寬約為九至十公尺，除能改善防汛堤防，除有益於整體堤防安全及防汛搶險動線，並串連自行車步道，未來可望成為當地休閒運動的良好空間；至於揚塵問題，將在經費許可下，全力降低揚塵。