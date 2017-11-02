〈北部〉室外拔河 三星國中女將奪全國首冠

2017-11-02

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉三星國中拔河隊，參加「一○六年度全國中等以上學校室外拔河比賽」，首次出賽就榮獲女子組冠軍，抱回隊史室外拔河賽「首冠」；練習過程，隊員們雙手破皮長繭，刻印著努力的痕跡，也曾偷偷落淚，最終果實是甜美的；宜蘭縣議會議長陳文昌昨前往祝賀，解囊贊助拔河練習衣，盛讚拔河隊是「宜蘭之光」。

室外拔河賽十月廿八日在國立體育大學舉行，三星國中預賽首輪碰到南投宏仁國中，首戰以零比二敗北；但隊員不氣餒，一路過關，晉級到決賽時，又巧碰宏仁國中，反以直落二擊敗對方，成功雪恥，抱回隊史室外拔河首冠。

三星國中拔河隊雖在室內拔河賽奪冠多次，卻是到了今年六月，拔河隊才從室內跨足室外，從六月練習到十月出賽，隊員幾乎吃盡苦頭。執行教練徐藝瑄坦言，拔河隊過去沒有室外比賽經驗，選手一切都得從零開始。

室外拔河需用鐵鞋砍土、跺步，但三星地區時常下雨，練習常讓拔河隊員滿身泥濘。受限於三星國中訓練設備，拔河隊每兩週還遠赴北市景美女中移地訓練。短短四個月就要備戰賽事，雙手水泡長成厚繭，疼痛幾乎都往肚裡吞。

拔河隊隊長潘聖梅說，練習時手、腳都痛，回到家也曾偷偷落淚，還好隊員相互鼓勵，才讓她繼續撐下去。隊員林嘉聖也說，室外拔河需要砍土，對腳部負荷很大，練習幾乎都在「ㄍㄧㄥ」，得牌真得很不容易。

除了女子組奪冠，男女混合組也獲得季軍佳績。徐藝瑄說，她們起步晚，更要加緊練習，還好這群小將不怕人家操，連假日都能配合訓練，才能一舉奪牌。

三星國中拔河隊成立十年，國中女子組去年獲室內拔河賽金牌，今年三月、五月，又在中正盃拔河錦標賽、教育部全國室內拔河錦標賽奪冠。三名國三生透過甄選入學，也進入有拔河國手搖籃美名的景美女中就讀。