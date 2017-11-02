〈北部〉竹市韋煙灶獲傑出台灣文獻獎 全國唯三

2017-11-02

〔記者洪美秀／竹市報導〕國史館台灣文獻館每三年舉辦一次「傑出台灣文獻獎」選拔，新竹市今年推薦師範大學地理學系教授韋煙灶，榮獲四大獎項之一「傑出文獻研究獎」，是全國僅三名獲獎者之一，市長林智堅昨天頒獎表揚。

新竹市文化局表示，韋煙灶從小住在新竹市港南里，曾擔任光華國中教師，目前任教師範大學地理學系，也是新竹市文獻小組委員會委員，專長是研究鄉土地理學，尤其是客、閩族群互動關係的研究。

韋煙灶十幾年前就發表相關著作四本、論述研究，發表的期刊文章合計超過一百餘篇，著作以新竹到北台灣為主體，結合地理與歷史觀點，提出多項獨到的創新見解，為大新竹地區提供珍貴的鄉土教學資源，對新竹地方史地研究貢獻良多，榮獲「傑出文獻研究獎」實至名歸。

韋煙灶就讀新竹高中時的恩師張德南，三年前也獲此殊榮，堪稱「名師出高徒」。

林智堅說，明年是開竹三百年，市府將舉辦一系列嘉年華及追根溯源活動，已邀請韋煙灶擔任新竹市文獻委員會明年要推出的「三百年文獻特輯」專刊主編，期盼讓下一代深入了解家鄉的歷史，喚起市民的認同與驕傲。

林智堅也對韋煙灶所寫的「與海相遇之地：新竹沿海的人地變遷 」一書充滿興趣，從中了解自己林家在香山南港「蚵仔寮」地區的發展歷史。

新竹市文化局表示，「傑出台灣文獻獎」選拔，今年已第六屆，共有傑出文獻保存獎、傑出文獻推廣獎、傑出文獻研究獎和終生文獻貢獻獎等四大獎項。

今年終生文獻貢獻獎從缺，全台僅三名得主，分別是傑出文獻研究獎韋煙灶、傑出文獻推廣獎莊永明及傑出文獻保存獎鄭錦宏。