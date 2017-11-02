〈北部〉三義學生、老人免費公車補助 公所續編預算

2017-11-02

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉與台中市后里區比鄰，不少鄉內學生前往后里區就讀，且三義鄉幅員遼闊，不少偏村村民前往市區，也必須仰賴公車。三義鄉公所體恤鄉親，去年編列一○五萬元預算補助客運公司，供全鄉學生或老人憑證件免費搭乘，但鄉公所打算取消補助，引發偏遠地區居民不滿，約有兩千人受影響，鯉魚潭村等村的村長、村民昨天前往鄉公所要求持持續補助，並拉起白布條抗議。

三義鄉長徐文達表示，因補助客運的經費來源，為鯉魚潭水庫公益金，由於有部分地方人士反映，認為這筆公益金應該作為其他用途，才會提議取消，不過既然地方鄉親有反對聲浪，公所會從善如流，繼續編列預算，避免衍發更大爭議。徐文達說，目前受補助的公車路線有十四條，受影響的學生以及鄉親大約有兩千人。

三義鄉鯉魚潭村村長詹源添表示，鯉魚潭村受到鯉魚潭水庫興建影響最深，將水庫公益金使用在村民身上相當合理，而且能將相關回饋擴及全鄉學生與長輩也是一樁美事，沒想到因為部分地方人士的意見反彈，鄉公所之前竟然打算取消補助，地方得知十分不滿，所以讓他決定與其他村長前往「表達意見」。

一同前往表達訴求的西湖村村長賴水木說，當時計畫取消客運補助的討論，似乎有因不同派系人馬角力，導致過程處理上不盡人意；他籲請公所不要因地方角力，扼殺了原本好的政策，而影響到鄉民權益。

另一名與會的勝興村村長劉政郎表示，之前鄉公所計畫取消公車補助，公所卻未主動通知，還是村民問起，他才獲悉，希望鄉公所可以妥善處理；雙湖村村長田永桂則說，鄉公所施政不應該有別，必須一視同仁，這次的事情也凸顯出三義鄉內地方派系角力的狀況。