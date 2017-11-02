〈北部〉溝纜管理評核 市府採分級收費

2017-11-02

〔記者陳昀／桃園報導〕市府執行水溝附掛纜線清查作業將於本月底完成，工務局長黃治峯昨天表示，市府專案小組將依據清查結果，檢驗業者是否有如實申報，並評選出優、甲、乙三個等級，依此調整收費方式，給業者負起自主管理責任的壓力。

市議員黃傅淑香昨天質詢指出，許多有線電視、固網業者長期將纜線附掛在下水道側溝，不但占據排水空間，纜線鉤住雜物也造成堵塞積水及髒亂，甚至每逢下雨就淹水，希望市府全面建置共同管溝，解決問題；市長鄭文燦表示，這是市府努力的目標，雖無法立即訂出期程，但會優先處理易淹水地區。

11月底完成清查 分優、甲、乙等收費

黃治峯指出，全市有六六七公里管溝設有共同管溝，十一月底前會完成沿線清查，一方面能交由各區公所核對，是否與業者在合約登載的數量、長度相符，可如實向業者收費，一方面也能作為未來增設共同管溝的數字依據；他並表示，新闢的道路都會設置共同管溝。

根據水務局訂定的計費方式，側溝及無共同管溝路段，以每月每條纜線每公尺一元計費，具共同管溝路段以每月每條纜線每公尺一．五元計費；黃治峯說，工務局、水務局等單位已成立專案小組，將評核業者附掛纜線的管理、清整情形，收費方面初步規劃優等打八折、甲等原價、乙等原價再加二成。

鄭文燦表示，市府會朝全面建置共同管溝努力，雖無確切期程，但下水道狹窄、排水管徑不足的老舊重劃區，以及容易淹水地區，都會優先處理。