〈中部〉表態選市長 盧秀燕︰不得已才黨內初選

2017-11-02

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委江啟臣、盧秀燕都表態參選台中市長，盧秀燕昨受訪表示，若最後民調仍無法決定，萬不得已才用黨內初選，但初選易傷和氣、勞師動眾、挑起支持者對立，民調才是最具公信力的方式；江啟臣說，盧是他敬重的前輩，不論以何種形式產生人選，都應以市民未來做為最大考量。

對於目前民調落後，江啟臣昨接受電台專訪表示，蘇嘉全二○一○年競選台中市長時，四月才起跑，民調落後連任的胡志強逾廿％，但最後十一月底得票數僅差三萬票，參選人的品質及如何爭取民眾認同，才是最重要的，但前提是，黨內機制能圓滿地提出可勝選的人選。

江表示，希望黨內不要造成隔閡、分裂或氣氛不好，但這次也讓國民黨藉此機會，在過程中建立自己的初選機制，讓黨內競爭有圓滿結果，若能如此，也是國民黨的新政治契機。

盧秀燕受訪指出，「勝利不必在我」，相信黨會採取公平、公正、公開且最尊重民意的方式產生人選，參選意願雖重要，能勝選的才有意義，如今民調機制很健全，若協調不成，各黨通常都會採用民調方式產生。

盧秀燕表示，上屆南投縣長選舉，有林明溱、許淑華及馬文君三位優秀人選，最後也是民調決定林明溱出線。若最後民調仍無法決定，萬不得已才用黨內初選，而民調才是最具公信力的方式。

盧秀燕盼此次國民黨能有所改革，摒棄過去提名時易囿於長官人情等因素，「若私相授受把誰搓掉，才是對不起台灣人民」。