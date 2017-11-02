〈中部〉市集、名攤評核 台中摘706星傲全國

2017-11-02

〔記者黃鐘山／台中報導〕經濟部主辦品牌市集，台中市逢甲夜市及第二市場入選，綠營多位議員昨天表示，台中市場總星數七○六顆，勇奪全國第一，市府應廣為推銷星級市集、名攤；經發局說，持續塑造各市場特色，加強行銷吸引更多人潮消費觀光。

市議員江肇國、何敏誠說，今年「品牌市集、優良市集及樂活名攤評核」出爐，台中市場總星數達七○六顆星，勇奪全國第一，顯示市府輔導有成，例如第二市場投入二千多萬元整修、促銷，進步為四星市集，業績成長五成以上。

全國唯一 逢甲夜市入選品牌市集

江肇國又說，逢甲夜市更成為全國唯一入選品牌市集的夜市，要求市府把今年好成績的名攤製成指南手冊；何敏誠則建議，新建國市場應找設計師規劃，例如水果攤可走黑白風，成為具設計感的傳統市場。

市議員曾朝榮表示，希望經發局結合各相關單位，協助三大市場公司（肉品、果菜、魚市場）加強行銷本地農特產品，吸引更多觀光人潮，帶動台中經濟發展。

市議員邱素貞也說，新建國市場獲三星市集，外觀採巴洛克與文藝復興時期風格興建，應考慮從傳統市場轉型為觀光市場；議員建議，應推廣星級名攤給消費者，持續輔導朝五星名攤邁進。

經發局長呂曜志說，今年傳統市場投入五六八○多萬元的工程修繕及行銷經費，塑造各市場特色，輔導市場及攤商自我改善提升競爭力，並透過電子商務、旅遊書、手機訊息等方式盡量曝光，介紹特色美食吸引更多消費人潮。