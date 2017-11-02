〈中部〉《台中》賞樹百景盤點 首波公布10處

2017-11-02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市府為了方便民眾「追花、賞樹」，正在盤點全市各地景點，將整理成「大台中賞樹百景」，一日先公布第一波十處賞樹景點。

台中市的街道及公園，在四季變化交替時，都會綻放不同樹花，很多民眾為了賞花、打卡而追花，市府為了讓民眾很容易就找到賞花點，已展開花樹盤點，要整理出百大賞樹景點。

盤點期間，市府將邀請景觀及植栽委員會勘，確認各景點與樹種現況、合適性及安全性，主要以各式開花樹種為主，包括黃花風鈴木、阿勃勒、山櫻花、相思樹等多樣性喬木。

配合目前花期轉換，建設局先挑選出北屯廍子公園、南屯文心森林公園、東勢大甲溪河濱公園、東區大智公園、沙鹿公館公園、西區茄苳公園、北屯新都生態公園、太平麗園公園、西區麻園頭溪畔及興大園道等十處景點。

橫跨山、海、屯、城4大區域

西區茄苳公園有千年茄苳樹，平地的千年茄苳樹，則是相當奇特的景點。中興大學附近園道有一整排阿勃勒，一到夏天就會盛開，成為打卡的景點。十、十一月台灣欒樹盛開，西區麻園頭溪畔一排整齊的台灣欒樹點綴著金黃色花朵，一旦結果還會轉變成紅色，十分繽紛。

新都生態公園則有相當多的落羽松，落羽松葉在春夏是翠綠色，秋季轉為黃色，民眾可以把握機會前往欣賞這一抹秋意。沙鹿區公館公園則有樹形優美的樟樹及相思樹。

此次公開的十處景點橫跨山、海、屯、城四大區域，民眾可前往建設局官網查詢「賞樹景點」資訊。