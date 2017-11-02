〈中部〉南瑤媽分靈泰國 新廟入火安座

2017-11-02

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市長邱建富日前率領彰化南瑤宮參訪團參加泰國南瑤宮九皇齋活動，恭賀泰國南瑤宮新廟入火安座圓滿成功！外界好奇「泰國怎麼會有南瑤宮？」昨天邱建富也揭密說，十多年前一群在泰國事業有成的台商返台造訪彰化南瑤宮時，與廟方談起在異鄉奮鬥的心路歷程，希望能夠分靈媽祖，擲筊請示媽祖後獲得連三個聖筊應允，泰國南瑤媽祖宮便自此結緣，於二○○六年分靈媽祖抵達泰國。

在分靈媽祖恭迎到泰國供奉之後，泰國南瑤宮的信眾每年於媽祖聖誕前，都會組團返台到彰化市南瑤宮祖廟進香，並參加南瑤宮的笨港媽祖廟進香之行。特殊的是，多年來分靈媽祖都是供奉在台商蔡宗成的廠房內，經過多年籌備，終於找到適合的地點新建大廟，為了此一新建寺廟落成大事，兼任彰化南瑤宮管理人的市長邱建富於日前率領一六六名成員，專程前往泰國參加新廟落成慶典。

此行團體成員，由包括南瑤宮十個媽會中的「老大媽」、「新大媽」、「新三媽」、「聖三媽」、「老四媽」與「老五媽」等多個媽會的成員共同組成，堪稱多年來南瑤宮各媽會難得的一次赴國外的宗教之行，也受到我國駐泰國大使童振源、公使石柏士及泰國南瑤宮主委林耀堂等人的高規格接待；此行除了宗教之行，也一併行銷彰化。

邱建富說，目前彰化南瑤宮分靈到東南亞有泰國、新加坡，明年一月將分靈到馬來西亞吉隆坡！配合政府南向政策泰國南瑤宮購地、建廟落成！