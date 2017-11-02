〈中部〉投縣建第6座梯橋 綠營黨團緊盯

2017-11-02

民進黨要為納稅人把關

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣「貓羅溪天空步道」預計明年二月農曆春節前完工，屆時縣內景觀梯橋將增至六座，民進黨南投縣議會黨團總召陳翰立說，縣府建梯橋工程未尊重議會意見，新會期二日登場，黨團將把梯橋問題，列為質詢縣長林明溱團隊的重點，善盡監督縣府職責。

南投燈會今年結合沙雕、花海、恐龍等多合一展覽，締造四百五十萬的參觀人次，縣府打算把燈會、沙雕、花海作為常態性活動，由於會展中心和沙雕園區隔著貓羅溪，縣府決定再打造一座天空步道，跨越貓羅溪聯結兩景點。

縣府工務處長陳錫梧說，跨越貓羅溪的天空步道工程，橋長約三百六十公尺，因貓羅溪地質較為鬆軟，部分橋墩基礎打入河底達三十二公尺的深度，又彼此間距各約六十公尺，牢固且可避免河道受阻，總工程費約六千萬元，挖出的土砂將提供第三河川局施作貓羅溪護岸景觀蛇籠工程之用。

林明溱強調是交通需要

這座橋完工後會是全縣第六座梯橋，縣長林明溱強調，這是交通需要，以確保民眾遊憩安全，與其他景觀梯橋不一樣，且不收費，屆時完工也考慮舉辦命名活動，讓大家決定該橋的最後名稱。

民進黨南投縣議會總召陳翰立說，梯橋觀光熱潮不在，今年五月才開始對外營運的「清境高空觀景步道」，便是活生生的例子，且包括沙雕園區闢建、收費等相關事宜，林明溱領導的縣府團隊，往往也都未徵詢議員們的意見，讓人深感不受尊重，因此在十一月二日迄十二月一日新會期定期會期間，為了不讓縣府亂花納稅人的錢，該黨團絕對會予「好好溝通」。