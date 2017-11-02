〈中部〉警救命搶時間 巡邏車當救護車

2017-11-02

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕波麗士佛心來著，警用巡邏車客串救護車與送餐專車，前者與時間賽跑，救人一命，後者則讓獨居老人免於飢餓。

嘉義縣警察局交通隊副隊長蔡重志，九月間督導竹崎分局勤務，途中遇郭姓民眾攔車，指其妻吞服安眠藥、陷入昏迷，因情況緊急，蔡重志將巡邏警車當救護車開，火速載郭太太至天主教聖馬爾定醫院急救，挽回生命。

民雄警分局北斗派出所警員耿銘佑、蕭景元，九月間執行巡邏勤務時，獲報自殺案件，趕抵發現賴姓民眾服用老鼠藥，口吐白沫，在地上翻滾，雖立即通知消防單位，卻因民雄地區救護車都已出勤，須由大林消防分隊支援，耿、蕭考量從大林到民雄雙福需十到十五分鐘，為掌握救人機先，當機立斷，向勤務中心報告後，以巡邏車載送賴某到嘉義基督教醫院急救。

朴子警分局北美派出所警員陳品志，七月底獲報六腳鄉崙陽村農路車禍，陳員到處處理，發現兩車都嚴重受損、無法使用，雙方駕駛人也都受傷，其中，黃姓當事人手腳多處受傷，卻不願立即就醫，原來他是嘉基的送餐志工，還有多處獨居老人餐盒未送達，陳品志了解原委，向所長回報狀況後，駕駛巡邏車載著黃某將餐盒分送至崙陽、豐美、港美村等地，讓相關獨居老人在颱風天免於挨餓。

上述警察人員熱忱為民服務，不但贏得民眾肯定，也獲縣警局表揚。