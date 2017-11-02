〈中部〉雲林契作蒜頭做黑蒜精 首度外銷

2017-11-02

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林蒜頭也產業升級，詠統公司與雲林在地農友契作生產蒜頭，加工成黑蒜精，首度成功外銷一貨櫃到柬埔寨，昨天封櫃出發，寫下雲林新頁。雲林農業處副處長許永瑜表示，雲林是蒜頭生產大縣，常因產銷失衡傷及農民，如打開加工外銷國際通路，將有效化解供需失調問題。

許永瑜說，雲林縣蒜頭生產面積達四千公頃，產量佔全國八成，種植面積如果增加太多或當季豐收，很容易產銷失衡，造成價格慘跌；詠統把蒜頭加工為黑蒜精，並成功打入國際市場，未來遇到蒜頭產銷失衡，多餘蒜頭就能透過加工保存，對穩定蒜頭價格、確保蒜農生計有很大幫助。

3噸蒜製成千箱 出口柬埔寨

詠統總經理張雅萍說，公司花了三年時間研發加工技術，消除蒜頭的辛辣味，保留原有的營養成份，轉換出酸酸甜甜有如蜜餞口感的黑蒜頭，再萃取成為黑蒜精，是精華中的精華。

張雅萍強調，為確保蒜頭品質，詠統與專業農民契作，並透過農委會台中農改場輔導，嚴選蒜種，公司產品也通過四百廿六項農藥殘留及重金屬檢驗合格。

柬埔寨此次購買黑蒜精數量有一千箱，封櫃後直接外銷至柬埔寨上市，並確定日後會持續下單。

張雅萍說，此次外銷成功，也代表我國推動新南向政策有成，一千箱的黑蒜精需要三噸的蒜頭才能製成，對蒜頭升級加值、去化多餘產能等都能作出貢獻。