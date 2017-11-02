〈中部〉扶助更生人 黃俊森︰效法菩薩救人

2017-11-02

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕「更生保護像菩薩救人。」

嘉義市九華山地藏庵董事長黃俊森兼任台灣更生保護會嘉義分會主委，他為人謙和，投身公益，在日常中展現對台灣的愛，獲行政院一○六年更生保護有功人員殊榮，將於八日北上授獎，昨出席嘉義分會在嘉義地檢署舉辦更生保護節表揚大會，受到讚揚與肯定。

獲行政院更保有功殊榮

黃俊森現年六十七歲，交通大學電信工程系畢業，學生時代參與偏鄉服務社團，到雲林縣台西等地陪伴弱勢國中小學生成長，滿懷人文素養與鄉土之情，大學畢業後回鄉創業有成，再赴美國投資不動產，五十歲返台。

十二年前，黃俊森跟隨時任地藏庵董事長的父親黃英聰推動急難救助、社會關懷等，謹記父親教誨「宗教資源做公益助弱勢」、「十方來，十方去」，父親三年前過世後，他接棒廟務，兩代在地奉獻二十多年，傳為佳話。

黃俊森兼任更保嘉義分會主委，帶領地藏庵服務團隊，將廟務的救急、救難、慰助等業務擴及扶助更生人，與嘉義監獄、嘉義看守所合作輔導受刑人及更生人技能訓練工作；他說，更生人被家人拋棄，需要外界關心，救一個算一個，感謝教誨志工對更保的付出。

捐款設藥癮女中途之家

黃俊森去年捐助逾二百萬元，促成嘉縣成立全國第一座女性藥癮更生人中途之家「蛻變驛園」，讓返家困難或無家可歸的女性藥癮更生人，有個暫時收容、諮商輔導及職業訓練的處所，並協助她們早日回歸社會。

黃感嘆，使用毒品有年輕化趨勢，有住民不到廿歲就被毒品摧殘，他發願結合社會力量，幫助染毒的青少年回頭是岸，秉持地藏王菩薩誓願來協助更生人出監後能順利的復歸社會。