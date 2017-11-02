〈中部〉《台中》農發基金2.6億 執行率僅2成4

2017-11-02

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府推動「新五農」政策，去年編列二．六億元農業發展基金，市議員蘇慶雲卻發現決算執行率僅廿四．三％，一日在議會酸批「做得笑死人」，要求加強通路；農業局回應，農業發展基金執行狀況和執行率其實無直接相關。

7案執行率掛零 議員促加強通路

市議員蘇慶雲、林碧秀、張瀞分、羅永珍、賴朝國質詢指出，市府設置農業發展基金，說要投資農業發展及鼓勵青年從農，建立台中農特產品牌；去年編列二．六億元，決算數卻只有六千多萬元，執行率僅廿四．三％，其中七項計畫執行率掛零。

蘇慶雲說，「安全農業輔導業務」編一．八億元，決算數二八一○萬元，執行率僅十五．一％，包括補助非基改作物農機具設備、安全蔬菜契作硬體設施、結合物流行銷、補助天然災害預防及農特產品中心設施，執行率均掛零。

「營農推廣輔導業務」編六千多萬元，決算數二千三百多萬元，執行率僅卅七．四四％，其中，補助農民團體建立網路行銷及青年加農賢拜傳承計畫、補助農民團體大專院校等張老師計畫，執行率也掛零。

他酸批，當初市府說要大力促進農業發展，結果執行率這麼差，對農民有什麼幫助？有錢也不會做事，有計畫卻不會執行，「說得嚇死人，做得笑死人」，市府只會辦一些活動找專家給農民上課，豈不是「媳婦教婆婆生孩子」。

議員表示，中市農產品質已是世界水準，但內銷市場有限，重要的是外銷，其中農民最欠網路行銷，結果市府的網路行銷計畫執行率是零，要農業局確實拿出辦法，尤其是網路直播等新科技應教會農民，加強通路。

市府︰執行狀況和執行率無直接相關

農業局表示，市府持續輔導農會及農民團體辦理農產品外銷，外銷國家包括新加坡、馬來西亞、汶萊、日本、澳洲、香港等，至九月份止，總外銷金額一億三二一五萬元，將繼續加強輔導農民團體與貿易商，共同將中市農產品推向國際。

農發基金多數預算用在天然災害復耕及保險部分，要有天災，執行率才會提高，因此基金執行狀況和執行率並無直接相關；另外也使用農發基金的青年加農、農業張老師、全民農業講座、農民大學堂等其他各項計畫，均依計畫目標完成。