〈中部〉「德化」帶貶意 日月潭邵族爭派出所更名

2017-11-02

盼更名為伊達邵 還給應有尊嚴

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭伊達邵地區邵族聚落，早期被稱作德化社，惟「以德化番」充滿威權與殖民優越，並帶有貶低意味，邵族大力爭取當地德化派出所更名為「伊達邵」，希望凸顯在地族群與文化外，也藉此找回失去已久的尊嚴。

日月潭伊達邵（Ita Thao，邵族語：我們是人）是邵族主要聚落，在國民政府時代稱為德化社，而在民國六十年左右，當地才從水社村分拆出來成為日月村，雖然行政區名為日月村，但相關機構如派出所、國小仍沿用德化舊稱，為此邵族部落會議、邵族民代近年積極爭取更名，盼去除具歧視與殖民意涵的名稱。

集集警分局長廖志明昨日特別到伊達邵召開座談會，魚池鄉長陳錦倫、邵族縣議員石慶龍都出席，廖志明說，初步先聽取地方意見，待資料彙整後再向上級呈報，惟最終決定權仍在縣政府警察局，且公務機關更名有一定程序，之後會依據指示進行後續作業。

邵族代表指出，前年部落會議就有爭取更名的想法，希望透過公家機關的更名，還給族群應有的尊嚴，未來則會繼續爭取德化國小更名，讓外界了解邵族的「伊達邵」聚落。

陳錦倫表示，對於族群挺身爭取權益樂觀其成，派出所更名影響層面不算太大，地方有共識應能順利推動。石慶龍則說，邵族自民國八十九年從鄒族平地山胞正名後，當地許多指標多已採用「伊達邵」，推動更名即是要為族群平反、消除歧視，為邵族找回應有的尊嚴。