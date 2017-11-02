〈中部〉推鐵道觀光軸線 彰市從扇形車庫出發

2017-11-02

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市擁有全台碩果僅存的縣定古蹟台鐵扇形車庫，每年吸引大批遊客來賞景拍照，市公所規劃以彰化後火車站廣場為起點，透過綠廊步道及週邊景觀與公共設施等環境及空間改造工程，延伸串聯至扇形車庫，市長邱建富並在昨天開工典禮上宣示，未來完工啟用，這條五星級鐵道觀光軸線，絕對可以塑造成彰化鐵道觀光旅遊的新亮點！

閒置空間綠美化開工

在彰化市辭修路的扇形車庫，位於彰化火車站北側，興建於民國十一年（西元一九二二年），軌道由車庫外展如一面扇子，又稱扇形車庫，火車頭經長距離奔馳後進入車庫休息、保養，因此扇形車庫也又有「火車頭旅館」之稱。歷經近百年歷史，目前仍為全台僅存運作中的古蹟，成為彰化縣的重要觀光資源，平日吸引許多遊客前來賞景、拍照。

昨天在彰化後火車站廣場舉辦第一期工程開工典禮，將先進行扇形車庫閒置空間綠美化與虹橋整修等工程。

市長邱建富表示，第一期工程獲得環保署四百萬元經費補助，工期為一百個日曆天；第二期工程款四四○萬元將由公所自籌編列，規劃用以打造後火車站廣場至扇形車庫間的綠廊步道，此一步道全長三百公尺，起點為座落在廣場鐵道邊、十多年前由當時縣長翁金珠爭取設置的虹橋，由於該橋年久失修，將先納入第一期工程進行整修。

至於第三期工程，則已爭取到明年環保署「營造友善城鄉環境」拔尖型計畫一千萬元，規劃用以改善後火車站廣場廁所及扇形車庫週邊等公共設施。

塑造鐵道旅遊新亮點

邱建富說，透過推動創造綠廊步道，以及鐵道博物館等周邊公共設施等空間的改造與環境規劃，既能創造市民休憩散步和優質觀景的綠帶，更進一步可結合鐵道文化、生態環境及社區營造，融合週邊社區生活圈打造成為五星級鐵道觀光軸線，成為彰化鐵道觀光旅遊的新亮點！