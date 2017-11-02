〈中部〉嘉縣明年總預算 歲出增15億

2017-11-02

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣政府編列一○七年度總預算案，昨起由縣議會第十八屆第六次定期會審查，嘉縣歲出預算從今年度二百三十億元增為二百四十五億元；縣財政稅務局長簡世明解釋，一○七年度因水利、長照計畫及前瞻基礎建設計畫等支出增加，加上公務員調薪，所以歲出預算大增，但多數屬中央補助，歲入可靠財源也增加，收支差短比今年度減少三‧八八億元，財務狀況有改善。

嘉縣府明年度歲出預算以人事費及退休撫卹支出一百二十九億六千九百萬餘元為主要支出，占歲出預算的五十二‧九四％，社會福利支出三十六億一千七百萬餘元，占十四‧七七％；簡世明說，固定編列經費已占總預算近六十八％，負擔沈重。

簡世明表示，公務員加薪共增加二‧八七億元經費，縣府爭取各項中央補助及前瞻基礎建設計畫經費，今年度中央計畫型補助款預算數為六‧六億元，明年度增加十一‧三六億元，為十七‧九六億元，主要是水利處流域綜合治理計畫用地取得經費八‧四二億元、社會局長期照顧十年計畫二‧○經費六‧六億元等。

簡說，中央統籌分配稅明年較今年增加二億多元，加上計畫型補助等，歲入預算數從二○四‧五三億元增加二十‧二五億元為二百二十四‧七八億元，今年尚需賒借三‧五億元，明年則減為二‧五億元，收支差短從二十一‧六億元減為十七‧七二億元。

簡世明表示，縣府尚在爭取計畫及中央計畫型補助，還需龐大縣府配合款需籌措，因此將繼續落實撙節歲出預算十五％，中央一般性補助款編列項目控管十％，彌補收支缺口。